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الجماهير الطنجاوية تزحف نحو القنيطرة لدعم فريقهم أمام المغرب التطواني

23 نوفمبر، 2024 - 2:52 مساءً
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هبة بريس – طنجة

شهدت مدينة طنجة، صباح اليوم، انطلاق أعداد غفيرة من مشجعي فريق اتحاد طنجة نحو مدينة القنيطرة، لمساندة فريقهم في المباراة المرتقبة أمام غريمه التقليدي المغرب التطواني، ضمن منافسات الدوري المغربي.

اللقاء، الذي يندرج ضمن “ديربي الشمال”، يُعد واحداً من أبرز المحطات الكروية التي تجمع بين الفريقين، وهو ما يفسر الحماس الكبير الذي أبدته الجماهير الطنجاوية.

وقد نظمت روابط المشجعين رحلات جماعية عبر الحافلات والسيارات، حاملين معهم الأعلام والشعارات الزرقاء التي ترمز لفريقهم.

الجماهير الطنجاوية، التي تعتبر عنصراً أساسياً في مسيرة اتحاد طنجة، تسعى لتقديم دعم استثنائي للفريق في هذه المباراة المهمة، خاصة أنها تأتي في ظروف تنافسية شديدة، حيث يتطلع كلا الفريقين لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز مكانتهما في جدول الترتيب.

و على الجانب الفني، يعمل مدرب اتحاد طنجة على وضع خطة تكتيكية تضمن التفوق في هذه المواجهة القوية، مع الاعتماد على دعم الجماهير لتحفيز اللاعبين على تقديم أداء يليق بحجم التطلعات.

من جهتها، استعدت مدينة القنيطرة لاستقبال هذا الحدث الرياضي الكبير، وسط أجواء مشحونة بالتنافس والإثارة التي تميز مواجهات الديربي بين الفريقين.

يبقى السؤال المطروح: هل ستتمكن كتيبة اتحاد طنجة من تحقيق الانتصار أمام المغرب التطواني في هذا اللقاء الحاسم، مع الدعم الكبير الذي توفره الجماهير؟ الإجابة ستكون على أرضية الملعب.

23 نوفمبر، 2024 - 2:52 مساءً
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‫2 تعليقات

  1. يجب على كلة الطرفين من الجماهير اتحاد طنجة و المغرب التيطواني من متابعة هده المبارة بكل روح رياضية دون شغب

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