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كدمات وخدوش على جسده.. التحقيق في وفاة الملحن محمد رحيم

23 نوفمبر، 2024 - 2:43 مساءً
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هبة بريس – وكالات

فتحت السلطات المختصة تحقيقًا عاجلًا في فرضية أن يكون الملحن المصري “محمد رحيم” مات مقتولًا.

الاجراء جاء إثر بلاغ تقدم به شقيقه طاهر رحيم إلى مدير المباحث بمديرية أمن الجيزة يفيد بوجود “شبهة جنائية” حول الوفاة.

وأفادت التحريات الأولية بأن الوفاة مر عليها أكثر من 24 ساعة، والجثمان في حالة انتفاخ وتظهر عليه كدمات وخدوش بمناطق الرأس والساق والقدم.

وتعاين جهات التحقيق الجثمان تمهيدًا لعرضه على الطب الشرعي، بعد الاشتباه في وفاته جنائيًّا، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة.

23 نوفمبر، 2024 - 2:43 مساءً
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