close button

وفاء الدهري تخرج عن صمتها وتحكي تفاصيل حادثة السير

23 نوفمبر، 2024 - 12:23 مساءً
4

هبة بريس-إ. السملالي

خرجت سيدة الأعمال وفاء الدهري ، بفيديو على صفحتها الرسمية “انستغرام “، توضح فيه تفاصيل الواقعة المؤلمة التي تتعلق بحادث سير أسفر عن وفاة شاب بشارع محمد السادس في الرباط.

وفي حديثها، أكدت وفاء أنها لم تكن تقود سيارتها بسرعة، مشيرة إلى أن الحادث كان نتيجة ظروف غير متوقعة.

بعد الحادث، شعرت وفاء بضغط نفسي كبير، مما دفعها للجوء إلى العلاج النفسي لمساعدتها على تجاوز تلك الفترة الصعبة التي مرت بها حيث قالت وفاء : “مرضت فيها بزاف حيت انا شفت هاداكشي ، الحمد لله من مراها خرجت برا المغرب باش نتعالج حيت كنت غادي نحماق” .

كما أكدت وفاء أنها وأفراد عائلتها قاموا بواجب التعزية لعائلة الشاب المتوفى، مما يعكس تعاطفهم مع الموقف المؤلم الذي مروا به.

تسعى وفاء من خلال هذا الفيديو إلى توضيح موقفها وتخفيف الضغط النفسي الذي تعرضت له نتيجة الحادث، معبرة عن أسفها العميق لما حدث.

23 نوفمبر، 2024 - 12:23 مساءً
4

مقالات ذات صلة

الشابة نورة الغزلان تطلق كليبًا جديدًا بأغنية حسانية مميزة…

2024-11-23 / 16:47

كدمات وخدوش على جسده.. التحقيق في وفاة الملحن محمد…

2024-11-23 / 14:43

من شيكاغو إلى العالمية… المخرج المغربي أكسل ريفمان الذي…

2024-11-23 / 13:14

انطلاق فعاليات النسخة الأولى من أيام السينما العمالية بالناظور

2024-11-23 / 10:37

وفاة المطرب والملحن المصري محمد رحيم عن عمر 45…

2024-11-23 / 09:11

الفنان محمد خيي ينال جائزة أفضل ممثل في مهرجان…

2024-11-22 / 23:01

الفنانة هدى سعد تتألق في حفل خيري (صورة)

2024-11-22 / 13:48

وفاة الممثل المصري عادل الفار بعد صراع مع المرض

2024-11-22 / 11:58

البلوغر أميمة بوحسينة تكشف تفاصيل تعرضها للنصب (صورة)

2024-11-21 / 16:51
الحكومة المغربية

الحكومة تصادق على مشروع قانون يتعلق بحماية التراث

2024-11-21 / 16:43

‫4 تعليقات

  2. فعلا هي صدمة تكون لمن يقتل أحدا في حياته خصوصا عندما يكون الحادث عن غير قصد كان الله في عونها لم تكن في الحسبان

    رد

  3. ظروف غير متواقعة ؟دون توضيح؟عدم إحترام قانون السير ؟الثاني مصاب الله أعلم بالحالة ديالوا حاليا ؟

    رد

  4. ظروف غير متوافعة؟عدم إحترام قانون السير ؟الشخص الثاني مصاب الله أعلم بالحالة الصحية ديالوا ؟الله ارزق اهله الصبر والسلوان قضاء و قدر لكن يجب إحترام القانون كلنا سواسية أمام القانون.

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى