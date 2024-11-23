إيقاف نجل مستشارة بجماعة تازة بتهمة النصب والاحتيال

هبة بريس _ مكتب فاس

أفادت مصادر مطلعة ل ” هبة بريس” أن مكنت عملية تنقيط نفذتها عناصر الشرطة، أول أمس الخميس 21 نونبر الجاري، على مستوى إحدى نقاط المراقبة بمدينة مراكش، من توقيف نجل مستشارة بجماعة تازة، متهم بالنصب والاحتيال.

وحسب ذات المصدر، فإن عملية توقيف نجل المستشارة جاءت بعد تنقيطه في إحدى نقاط المراقبة عند مدخل مدينة مراكش، حيث تم توقيفه بناءً على مذكرة بحث وطنية صادرة في حقه من طرف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتازة.

ووفقًا لذات المصدر، فإن نجل المستشارة، كان موضوع عدد من الشكايات التي تقدم بها مواطنون أمام القضاء، يتهمونه فيها بالنصب والاحتيال.

وقد تم وضع الموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، من أجل تعميق البحث معه حول التهم المنسوبة إليه