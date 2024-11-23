ترامب يعين سكوت بيسنت وزيرا للخزانة

هبة بريس – وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، مساء الجمعة، تعيين سكوت بيسينت في منصب وزير الخزانة في إدارته التي ستتولى مهامها نهاية يناير المقبل.

وسيضطلع بيسنت، (62 عاما)، الذي أسس شركة استثمارية، بتنفيذ السياسة الاقتصادية للرئيس الـ47 للولايات المتحدة، والتي ترتكز على زيادة الرسوم الجمركية وخفض الضرائب.

وقال ترامب، في منشور على منصة التواصل (تروث سوشال)، إن “سكوت يحظى باحترام واسع النطاق باعتباره أحد أبرز المستثمرين الدوليين والخبراء الاستراتيجيين الجيوسياسيين والاقتصاديين في العالم”.

وأكد ترامب أن وزير الخزانة المقبل الذي يعد “مناصرا قويا لأجندة أمريكا أولا”، سيساهم في “العصر الذهبي الجديد للولايات المتحدة”، وفي تعزيز مكانتها باعتبارها “اقتصادا رائدا في العالم، ومركزا للابتكار وريادة الأعمال، ووجهة لرأس المال”.

وتعهد الرئيس المنتخب بأن إدارته المقبلة ستعمل على “استعادة الحرية والقوة والمرونة والكفاءة لأسواقنا المالية”.

يأتي هذا التعيين بعد أيام من التكهنات بشأن من سيتولى وزارة الخزانة، وهو منصب هام يشرف على حقيبة واسعة تشمل التجارة الدولية وسياسات الضرائب والرسوم الجمركية والنظام المالي وكذا العقوبات الأمريكية.