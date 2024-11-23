المغرب يرفع واردته من القمح الروسي و شحنات جديدة في طريقها للمملكة
هبة بريس ـ متابعة
يواصل المغرب من خلال شراكاته القوية و المتنوعة مع كبار مصدري القمح في العالم تعزيز مخزونه من القمح، حيث تم استيراد كميات مهمة في الأسابيع الأخيرة.
و في هذا الصدد. أعلن اتحاد منتجي الحبوب الروسي عن رفع صادراتهم نحو المملكة المغربية خلال الشهر الجاري و التي بلغت 222 ألف طن بعدما كانت في ذات الفترة من السنة الماضية لا تتجاوز 122 ألف طن فقط.
كما يعمل الموردون المغاربة على توقيع عقود جديدة لاستيراد كميات أخرى في الأسابيع المقبلة، و هو ما سيساهم في توفير مخزون إضافي من القمح خاصة بعد توالي سنوات الجفاف في بلادنا و الحاجة لاستيراد قمح إضافي من الخارج.
4 تعليقات
كل هدا ناتج على التقلبات المناخية من عدم هطول الأمطار في الأعوام القليلة المادية
نسأل الله العلي القدير أن يرزقنا من فضله ويجعلنا من الحامدين الشاكرين على نعمه
المغرب 🇲🇦 من الدول الأكبر إستهلاكا للمنتجات من الخبز وماشبه دالك فيجب عليه من كل سنة إستراد كمية مهمة من القمح حتى لايكون هناك خصاص فيه
انا لا أفهم لماذا ليس لنا اكتفاء الداتي من القمح رغم اننا نملك اكبر احتياط عالمي للفوسفاط