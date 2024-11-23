الداخلية تشرع في مراجعة عقود صفقات كراء الأسواق الأسبوعية

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أثار موضوع صفقات كراء الأسواق الأسبوعية بعدد من جماعات المملكة نقاشا و سجالا كبيرين في الأشهر الأخيرة و هو ما استدعى تدخل السلطات المركزية من خلال وزارة الداخلية.

و في هذا الصدد، عممت وزارة الداخلية مذكرة استعجالية على كافة الولاة و العمال تحثهم من خلالها على ضرورة الشروع في مراجعة عقود و دفاتر تحملات كراء الأسواق الأسبوعية في جميع الجماعات التابعة لنفوذها.

و من شأن هاته الخطوة الحد من المشاكل التي نشبت موخرا بين عديد المجالس المنتخبة و المكترين سواءا كانوا أفرادا أو شركات و خاصة فيما يتعلق بتغيير سومة الكراء أو إلغاء الصفقة بسبب شروط دفاتر التحملات.