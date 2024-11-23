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الداخلية تشرع في مراجعة عقود صفقات كراء الأسواق الأسبوعية

23 نوفمبر، 2024 - 11:00 صباحًا
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

أثار موضوع صفقات كراء الأسواق الأسبوعية بعدد من جماعات المملكة نقاشا و سجالا كبيرين في الأشهر الأخيرة و هو ما استدعى تدخل السلطات المركزية من خلال وزارة الداخلية.

و في هذا الصدد، عممت وزارة الداخلية مذكرة استعجالية على كافة الولاة و العمال تحثهم من خلالها على ضرورة الشروع في مراجعة عقود و دفاتر تحملات كراء الأسواق الأسبوعية في جميع الجماعات التابعة لنفوذها.

و من شأن هاته الخطوة الحد من المشاكل التي نشبت موخرا بين عديد المجالس المنتخبة و المكترين سواءا كانوا أفرادا أو شركات و خاصة فيما يتعلق بتغيير سومة الكراء أو إلغاء الصفقة بسبب شروط دفاتر التحملات.

23 نوفمبر، 2024 - 11:00 صباحًا
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