لفتيت يبشر المغاربة بخصوص السفر و “الباسبور” الرقمي بداية من العام المقبل
هبة بريس ـ متابعة
أكد عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية بأنه يجري العمل منذ فترة على تبسيط عدد من المساطر و الإجراءات الإدارية كما هو الحال بالنسبة لجوازات السفر.
و في هذا الصدد، أوضح لفتيت في مداخلة له أمام لجنة الداخلية و الجماعات المحلية بقبة البرلمان أنه و بداية من العام المقبل سيتم تفعيل مبادرة طموحة تهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بجوازات السفر.
و اعتبارا من عام 2025، سيتمكن المغاربة من التقدم بطلب للحصول على جوازات سفرهم أو تجديدها عبر الإنترنت، وهو تقدم كبير من شأنه أن يلغي الحاجة إلى الذهاب إلى المكاتب الإدارية لدفع الوثائق الورقية.
و بفضل هذه المبادرة، سيستفيد المواطنون من الوصول المبسط والسريع إلى عدد من الخدمات الأساسية مع تقليل قيود السفر لتيسير كافة المساطر و رقمنتها.
10 تعليقات
باركا من سرقة المواطنين زدتو في فلوسو و خليتوا فيه خمس سنين الناس كلها دايرة فيه عشر سنين إلا انتم
تبسيط المساطر اولها جعل مدة صلاحية جواز السفر 10سنوات بدل5المعمول بها حاليا اللهم الا اذا كانت الدولة تريد حلب المواطن ماديا
متى سترفع مدة صلاحية جواز السفر إلى عشر سنوات؟؟؟
احسن شيء يمكن فعلههو زيادة مدة الصلاحية من خمسة سنوات إلى عشر سنوات
وماذا عن مدة صلاحية جوا ز السفر. فهي قصيرة. فكان يجب ان تكون فى حدود عشر. سنوات. بدلا من خمس سنوات. كما هو المعمول به فى دول العالم هذا مفيد ومهم اكثر. اما تبسيط الاجراءات. للحصول على جواز السفر. او تجديده. فهي سهلة لاتحتاج الى تبسيط. فمنذ مدة. واجراءات تجديد جواز السفر. سهلة على تجديد بطاقة التعريف الوطنية.
وماذا عن تمديد الصلاحية الى عشر سنوات؟
هدا جيد جدا نرجو مت سيد الوزير أن يبسط الحصول عبا شهادة السكنة رقميا من دون البحت عن المقدم او القائد اللدي غالبا غير موجود كما لو اننا في فلم حديدان
خبر مهم وجد متقدم وسيعزز في تسهيل الحصول على جواز الصفر دون الوقوف في جلب الوتائق
جد مهم هدا التطور التيكنلوجي لي دفع الوتائق عبر الإنترنت المتعلقة بي جواز السفر
هدا تقدم مهم وملموس وسيجد إقبالا كبيرا من كافة المواطنين المغاربة للحصول على جواز السفر فقط يكون التواصل بين الإيدارة عبر الإنترنت