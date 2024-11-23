مشروع محطة القطار الجديدة بمكناس يقترب من مرحلة التنفيذ
هبة بريس – مكناس
أصبح مشروع محطة القطار من الجيل الجديد في مدينة مكناس على وشك الدخول في مرحلة التنفيذ، بعد أن تم تثبيت اللوحة التعريفية للمشروع في موقع العمل.
ويعد هذا المشروع جزءًا من جهود تحديث البنية التحتية للنقل السككي في المغرب، مما يعكس التزام الدولة بتطوير قطاع المواصلات.
وسيتم إنجاز المحطة الجديدة بتكلفة تفوق 17 مليار سنتيم، على أن يتم تنفيذ المشروع على شطرين، يشمل الأول إنشاء محطة في الشمال والثاني في الجنوب.
ويهدف المشروع إلى تحسين جودة خدمات النقل السككي وتلبية احتياجات التنقل المتزايدة لسكان المدينة وزوارها.
4 تعليقات
مدينة سيدي قاسم عندها محطة في عهد الاستعمار ولا يفكر احد في بناء محطة جديدة
أللهم بارك في مشاريع وطننا الحبيب وتقدمه للأمام في مواكبة العصر الجديد
مشاريع جديدة وحديثة في مشاريع السكك الحديدية ستعزز في تسهيل السفر للمواطنين والزواره
هناك مدن بي وطننا شبه منسية في هدا المجال من مشاريع السكك الحديدية يجب أن تأخد حظها منها