وفاة المطرب والملحن المصري محمد رحيم عن عمر 45 سنة

هبة بريس – متابعة

توفي المغني والملحن محمد رحيم في الساعات الأولى من السبت 23 نوفمبر الجاري.

وكان الفنان محمد رحيم تعرض لوعكة صحية منذ أشهر.

ودخل محمد رحيم العناية المركزة بعد تعرضه لأزمة صحية خلال الساعات القليلة الماضية قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.

يذكر أن محمد رحيم من مواليد ديسمبر 1979، ومن أشهر الأغاني التي قدمها “وغلاوتك” و”لو عشقاني” لعمرو دياب و”أنا لو قلت” لمحمد فؤاد و”الليالي” لنوال الزغبي و”آه يا ليل” و”يا ليل” لهشام عباس و”صبري قليل” و”أنا في الغرام” و”مشاعر” لشيرين عبد الوهاب و”منازل” و”60 دقيقة” لأصالة و”ياللي زعلان مني” لمحمد حماقي و”يانا يانا” لتامر حسني و”يا حمام” و”قلبي مايشبهنيش” لمحمد منير.