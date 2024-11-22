بعد 4 أشهر من الفضيحة.. وزيرة الخارجية الألمانية تعلن طلاقها من زوجها
هبة بريس ـ وكالات
ذكرت صحيفة “بيلد” الألمانية أن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك وزوجها دانيال هولفليش أعلنا طلاقهما بعد زواج استمر 17 عاما.
وأضافت الصحيفة، أن الشائعات بشأن تدهور علاقتهما لطالما كانت تنتشر في برلين، إلا أن الإعلان جاء هذه المرة من كليهما، كما أكدا عبر بيان لهما أنهما لم يعثرا بعد على شريكين جديدين، وأوضحا أنهما ما يزالان يعيشان في بوتسدام مع ابنتيهما اللتين تبلغان من العمر 9 أعوام و13 عاما.
ولفتت الصحيفة إلى أنه لوحظ أن بيربوك لم تكن ترتدي خاتم الزواج، خلال حضورها الدورة الـ29 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (COP29) ، التي أقيمت في العاصمة الأذربيجانية باكو في الفترة من 11 حتى 22 نوفمبر الجاري.
يذكر أن صحيفة “Zeitgeschehen”، نشرت في أواخر يوليو الماضي، مقابلة مع رجل ادعى أن بيربوك دفعت له المال مقابل ممارسة الجنس أثناء رحلاتها إلى إفريقيا.
5 تعليقات
خلافات بسيطة تتحول الى شجار وخصام …
ألمانيا أصبحت تظهر للعالم و كانها لازالت تعيش عقدة الذنب تجاه المكون اليهودي الذي عانا الويلات في بلاد الرايخ الثالث داخل أفران قبل الحرب العالمية الثانية..
العلاقات الأسرية تسقط الواحدة تلو والاخرى..
اللهم أصلح العلاقات بين الأزواج..
هكدا الحياة الزوجية خير ياتي ويستبشر به الزوجين ويتبعه شر الزوجين.اللهم اصلح هم الانسانيه….