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بعد 4 أشهر من الفضيحة.. وزيرة الخارجية الألمانية تعلن طلاقها من زوجها

22 نوفمبر، 2024 - 11:57 مساءً
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هبة بريس ـ وكالات

ذكرت صحيفة “بيلد” الألمانية أن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك وزوجها دانيال هولفليش أعلنا طلاقهما بعد زواج استمر 17 عاما.

وأضافت الصحيفة، أن الشائعات بشأن تدهور علاقتهما لطالما كانت تنتشر في برلين، إلا أن الإعلان جاء هذه المرة من كليهما، كما أكدا عبر بيان لهما أنهما لم يعثرا بعد على شريكين جديدين، وأوضحا أنهما ما يزالان يعيشان في بوتسدام مع ابنتيهما اللتين تبلغان من العمر 9 أعوام و13 عاما.

ولفتت الصحيفة إلى أنه لوحظ أن بيربوك لم تكن ترتدي خاتم الزواج، خلال حضورها الدورة الـ29 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (COP29) ، التي أقيمت في العاصمة الأذربيجانية باكو في الفترة من 11 حتى 22 نوفمبر الجاري.

يذكر أن صحيفة “Zeitgeschehen”، نشرت في أواخر يوليو الماضي، مقابلة مع رجل ادعى أن بيربوك دفعت له المال مقابل ممارسة الجنس أثناء رحلاتها إلى إفريقيا.

22 نوفمبر، 2024 - 11:57 مساءً
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