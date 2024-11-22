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الفنان محمد خيي ينال جائزة أفضل ممثل في مهرجان القاهرة السينمائي

22 نوفمبر، 2024 - 11:01 مساءً
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هبة بريس- إ.السملالي

حقق الفنان المغربي محمد خيي إنجازًا كبيرًا بفوزه بجائزة أحسن ممثل عن دوره في فيلم “المرجا الزرقا” في مهرجان القاهرة السينمائي ، حيث يُعتبر هذا المهرجان من أهم الفعاليات السينمائية في العالم العربي، ويجمع عددًا كبيرًا من كبار الممثلين وصناع السينما.

و تألق خيي في الفيلم بدوره المتميز الذي أظهر فيه قدراته الفنية العالية، مما جعله ينال الجائزة عن جدارة و استحقاق، حيث يُعرف الفنان بموهبته الكبيرة و بتنوع أدواره وقدرته على تجسيد مختلف الشخصيات بشكل عميق، وهو ما ساعده في ترك بصمة قوية في عالم السينما.

فوز محمد خيي بجائزة أحسن ممثل يُعتبر إنجازًا مهمًا للسينما المغربية، حيث يسلط الضوء على المواهب المغربية ويعزز من مكانتها في الساحة الفنية ، هذا النجاح يعكس أيضًا الدعم المتزايد للفن المغربي على المستوى العربي والدولي، ويؤكد على أهمية المهرجانات السينمائية في تعزيز الثقافة والفنون.

22 نوفمبر، 2024 - 11:01 مساءً
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