close button
ريكاردو سابينتو، مدرب الرجاء الرياضي
ريكاردو سابينتو، مدرب الرجاء الرياضي

مدرب الرجاء سابينتو يخرج بتصريحات مثيرة بعد الديربي

22 نوفمبر، 2024 - 10:53 مساءً
0

هبة بريس – رياضة

أدلى البرتغالي ريكاردو سابينتو، مدرب الرجاء الرياضي، بتصريحات مثيرة عقب تعادل فريقه أمام غريمه الوداد الرياضي بهدف لمثله، في مباراة الديربي التي أُقيمت اليوم الجمعة ضمن الجولة الـ11 من البطولة الاحترافية.

وفي تصريحاته بعد المباراة، قال سابينتو: “الديربي اتسم بالندية واللعب العدواني، وكان هناك قتال على الكرة. لكنني رأيت عبر جهاز الأيباد لقطة في الشوط الأول كان يستحق فيها أحد لاعبي الوداد بطاقة حمراء بوضوح”.

وأضاف: “هذه هي المرة الثانية التي كان يجب فيها طرد لاعب من الفريق الخصم، ولكن ذلك لم يحدث. هذا الوضع يجب أن يُعالج لأنه غير طبيعي”.

وعن أداء فريقه، أوضح سابينتو: “لم نبدأ المباراة بشكل جيد، لكننا استعدنا السيطرة تدريجيًا وكنا نعرف طريقة لعب الوداد”.

واختتم تصريحاته بقوله: “الوداد اعتمد على الكرات الطويلة، وهو أمر لا أقبله، وكنا نستحق الفوز في هذه المباراة بدلًا من التعادل”.

22 نوفمبر، 2024 - 10:53 مساءً
0

مقالات ذات صلة

موتسيبي: كأس أمم إفريقيا للسيدات بالمغرب ستكون الأفضل والأنجح…

2024-11-22 / 23:42
أشرف حكيمي ضد تولوز

أشرف حكيمي يتفوق على زكرياء أبوخلال في الدوري الفرنسي

2024-11-22 / 23:03
عموتة

عموتة يشعل التكهنات مجددًا.. هل يعود إلى الوداد أم…

2024-11-22 / 22:43

خطأ حركاس في الديربي يثير موجة من الانتقادات الحادة

2024-11-22 / 21:11
المنتخب المغربي للسيدات

المنتخب المغربي يتعرف على خصومه في كأس أفريقيا للسيدات

2024-11-22 / 20:31
الديربي البيضاوي

البطولة الإحترافية.. التعادل يحسم “ديربي” الرجاء والوداد

2024-11-22 / 20:07

المغرب يفوز بالميدالية الذهبية للبطولة العربية للغولف بعجمان في…

2024-11-22 / 19:02
يوسف النصيري

عرض جديد من النصر السعودي للتعاقد مع يوسف النصيري

2024-11-22 / 18:57
الدولي المغربي أشرف حكيمي

راتب أشرف حكيمي الجديد بعد التمديد مع باريس سان…

2024-11-22 / 18:36
فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد

فضيحة تهز ريال مدريد: أزمة “سكاي بار” في بيرنابيو

2024-11-22 / 17:57

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى