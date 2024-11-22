مدرب الرجاء سابينتو يخرج بتصريحات مثيرة بعد الديربي

هبة بريس – رياضة

أدلى البرتغالي ريكاردو سابينتو، مدرب الرجاء الرياضي، بتصريحات مثيرة عقب تعادل فريقه أمام غريمه الوداد الرياضي بهدف لمثله، في مباراة الديربي التي أُقيمت اليوم الجمعة ضمن الجولة الـ11 من البطولة الاحترافية.

وفي تصريحاته بعد المباراة، قال سابينتو: “الديربي اتسم بالندية واللعب العدواني، وكان هناك قتال على الكرة. لكنني رأيت عبر جهاز الأيباد لقطة في الشوط الأول كان يستحق فيها أحد لاعبي الوداد بطاقة حمراء بوضوح”.

وأضاف: “هذه هي المرة الثانية التي كان يجب فيها طرد لاعب من الفريق الخصم، ولكن ذلك لم يحدث. هذا الوضع يجب أن يُعالج لأنه غير طبيعي”.

وعن أداء فريقه، أوضح سابينتو: “لم نبدأ المباراة بشكل جيد، لكننا استعدنا السيطرة تدريجيًا وكنا نعرف طريقة لعب الوداد”.

واختتم تصريحاته بقوله: “الوداد اعتمد على الكرات الطويلة، وهو أمر لا أقبله، وكنا نستحق الفوز في هذه المباراة بدلًا من التعادل”.