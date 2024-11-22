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انزكان ..تواجد أمني مكثف بمنطقة القليعة بعد أحداث الشغب

22 نوفمبر، 2024 - 11:06 مساءً
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هبة بريس – انزكان

تزايد التواجد الأمني في منطقة القليعة يأتي في إطار تعزيز الأمان بعد أعمال الشغب التي شهدتها المدينة مؤخراً. وفقًا للمصادر المحلية، فقد أصدرت القيادة الجهوية للدرك الملكي بأكادير تعليمات برفع اليقظة الأمنية، مما أسفر عن دوريات مستمرة في الأحياء لضمان استقرار الوضع.

وقد تمكنت السلطات من توقيف شخص ذو سوابق قضائية، كان قد تحرش بمواطنة إفريقية، رغم عدم تقدمها بشكوى رسمية. هذا بالإضافة إلى توقيفه مجددًا بعد اعتدائه على صاحب محل تجاري. وقد شددت الفعاليات الجمعوية على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضد مثل هذه التصرفات التي تهدد الأمن العام.

كما أبدت الساكنة دعمها للدوريات الأمنية، مطالبين بمواصلة هذا التواجد المكثف لضمان الأمن والاستقرار في المدينة.

22 نوفمبر، 2024 - 11:06 مساءً
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