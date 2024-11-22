خطأ حركاس في الديربي يثير موجة من الانتقادات الحادة

هبة بريس-يوسف أقضاض

شهد ديربي اليوم الجمعة بين الرجاء الرياضي والوداد الرياضي حادثة مثيرة للجدل أثارت ردود فعل قوية على منصات التواصل الاجتماعي.

ارتكب الدولي جمال حركاس خطأ غريبًا، حيث ترك مهاجم الرجاء الرياضي ساخو”والتفت إلى الوراء ليتفاجأ هذا الأخير بوجوده لوحده في مواجهة مباشرة مع حارس مرمى الوداد، المطيع، الذي استغل الموقف وسجل هدفًا لصالح فريقه.

الخطأ الذي ارتكبه حركاس في هذا اللقاء شكل صدمة لكثير من المتابعين، خاصة وأنه جاء بعد منح الناخب الوطني وليد الركراكي الثقة له في المباريات الأخيرة للمنتخب المغربي، حيث شارك بشكل أساسي إلى جانب نايف أكرد.

وقد اعتبر العديد من النقاد أن هذا النوع من الأخطاء لا يحدث حتى من لاعبين مبتدئين، مما يطرح تساؤلات حول مدى استفادة حركاس من تجربته الدولية الأخيرة.

كما أضاف البعض أن هذه الحادثة تبرز الحاجة الماسة للمنتخب الوطني لمدافع أكثر قوة وثباتًا في مثل هذه اللحظات الحساسة.