فرص اقتصادية جديدة في قطاع التعدين بتارودانت

هبة بريس-تارودانت

في تطور اقتصادي مهم، أعلنت شركة التعدين البريطانية Aterian PLC عن اكتشاف احتياطات واعدة من الذهب والفضة في إقليم تارودانت، الواقعة ضمن جهة سوس ماسة.

وقالت الشركة في بيانها أن العينات الأولية من مشروع أزرار بتارودانت أظهرت تركيزات مثيرة، حيث كشفت عن 2.97 غرامًا من الذهب للطن و 16 غرامًا من الفضة للطن، بالإضافة إلى 2.92% من النحاس.

في هذا السياق، عبّر تشارلز براي، رئيس شركة Aterian PLC، عن تفاؤله الكبير بهذا الاكتشاف، معتبرًا أن هذه النتائج تعزز من إمكانات المنطقة لتكون أولوية رئيسية للاستكشاف. كما أكدت الشركة عزمها على إجراء عمليات إضافية لتحسين أهداف الحفر والتأكد من مدى جدوى المشروع.

هذا الاكتشاف من شأنه أن يفتح آفاقًا اقتصادية جديدة للمنطقة، مع احتمالية جذب استثمارات في قطاع التعدين وتعزيز النمو المحلي.