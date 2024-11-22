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المنتخب المغربي للسيدات
المنتخب المغربي للسيدات

المنتخب المغربي يتعرف على خصومه في كأس أفريقيا للسيدات

22 نوفمبر، 2024 - 8:31 مساءً
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تعرف المنتخب المغربي للسيدات على خصومه في نهائيات كأس أمم أفريقيا للسيدات التي ستقام بالمغرب، وذلك بعد مراسم سحب القرعة التي أجريت مساء اليوم الجمعة في مركب محمد السادس لكرة القدم.

ووقعت لبؤات الأطلس في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات زامبيا، السنغال، والكونغو الديمقراطية.

أما المجموعة الثانية فقد ضمت منتخبات نيجيريا، تونس، الجزائر، وبوتسوانا.

في حين شملت المجموعة الثالثة منتخبات جنوب أفريقيا، غانا، تنزانيا، ومالي.

22 نوفمبر، 2024 - 8:31 مساءً
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