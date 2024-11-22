البطولة الإحترافية.. التعادل يحسم “ديربي” الرجاء والوداد

هبة بريس – رياضة

تعادل الرجاء الرياضي أمام غريمه التقليدي الوداد الرياضي بهدف لمثله، في مباراة “الديربي” التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة بملعب العربي الزاولي بالدار البيضاء، لحساب الجولة 11 من البطولة الإحترافية.

افتتح السينغالي باب ساخو التسجيل للرجاء في الدقيقة 53، وأدرك محمد رايحي التعادل للوداد في الدقيقة 78.

وأقيمت المباراة بدون حضور جماهيري لدواعي أمنية، حيث حضر فقط مسؤولو الفريقين إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام.

هذه النتيجة تضع الرجاء الرياضي في المركز التاسع برصيد 14 نقطة، بينما يحتل الوداد المركز الخامس برصيد 16 نقطة.