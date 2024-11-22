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الديربي البيضاوي
الديربي البيضاوي

البطولة الإحترافية.. التعادل يحسم “ديربي” الرجاء والوداد

22 نوفمبر، 2024 - 8:07 مساءً
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هبة بريس – رياضة

تعادل الرجاء الرياضي أمام غريمه التقليدي الوداد الرياضي بهدف لمثله، في مباراة “الديربي” التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة بملعب العربي الزاولي بالدار البيضاء، لحساب الجولة 11 من البطولة الإحترافية.

افتتح السينغالي باب ساخو التسجيل للرجاء في الدقيقة 53، وأدرك محمد رايحي التعادل للوداد في الدقيقة 78.

وأقيمت المباراة بدون حضور جماهيري لدواعي أمنية، حيث حضر فقط مسؤولو الفريقين إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام.

هذه النتيجة تضع الرجاء الرياضي في المركز التاسع برصيد 14 نقطة، بينما يحتل الوداد المركز الخامس برصيد 16 نقطة.

22 نوفمبر، 2024 - 8:07 مساءً
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‫4 تعليقات

  2. كانت هده المقابلة جد صعبة و بدلت فيها مجهودات من الفريقين وكل واحد منهما كان يسعى في الفوز بها

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