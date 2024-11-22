اختيار شركة صينية لإنجاز الشطر التاسع لمشروع TGV القنيطرة-مراكش

هبة بريس

تم اختيار الشركة الصينية “CGGC” للقيام بأعمال الهندسة المدنية في الشطر التاسع من مشروع القطار فائق السرعة الذي يربط بين القنيطرة ومراكش، حيث يشمل هذا الشطر بناء 6 جسور على الأودية التالية: شمال واد المالح، جنوب واد المالح، دير، نفيفيخ، الشراط، وإيكم، وذلك بتكلفة تقدر بحوالي 2.32 مليار درهم.

وستتولى الشركة الصينية تنفيذ أعمال الحفر، والمنشآت الفنية، إلى جانب إعادة تأهيل شبكات الاتصالات وبناء السياج.

ويُعتبر هذا المشروع خطوة حيوية نحو تعزيز بنية النقل السككي في المغرب، ومن المتوقع أن يسهم بشكل كبير في تحسين الاقتصاد الوطني وتعزيز الروابط بين المدن الكبرى، وذلك في إطار التحضيرات الجارية لاستضافة كأس العالم 2030.