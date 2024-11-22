close button
يوسف النصيري
يوسف النصيري

عرض جديد من النصر السعودي للتعاقد مع يوسف النصيري

22 نوفمبر، 2024 - 6:57 مساءً
1

هبة بريس – رياضة

يسعى مجلس إدارة نادي النصر السعودي جاهدًا للتوصل إلى اتفاق مع فنربخشة التركي من أجل التعاقد مع مهاجم المنتخب المغربي يوسف النصيري في نافذة الانتقالات الشتوية القادمة.

عرض جديد من النصر لضم النصيري

بعد أن انتقل يوسف النصيري إلى فنربخشة في الصيف الماضي قادمًا من إشبيلية الإسباني، بعقد يمتد حتى عام 2029، يواصل النصر محاولاته لضم المهاجم المغربي. ورغم انتقاله إلى فنربخشة، بقي النصر السعودي متمسكًا بإصراره على التعاقد مع النصيري.

34 مليون دولار لشراء عقد النصيري

وفقًا لصحيفة Milliyet التركية، قدم نادي النصر السعودي عرضًا جديدًا يصل إلى 34 مليون دولار لشراء عقد يوسف النصيري، وهو عرض مغري يُحتمل أن يكون صعبًا على فنربخشة رفضه.

فنربخشة يتطلع لضم أندرسون تاليسكا

من جانب آخر، يسعى فنربخشة للتعاقد مع البرازيلي أندرسون تاليسكا، مهاجم النصر، بعرض يُقدر بـ13 مليون يورو. سجل تاليسكا هذا الموسم مع النصر 8 أهداف في 17 مباراة، بينما سجل النصيري 4 أهداف مع فنربخشة.

يوسف النصيري: مهاجم ذو تاريخ حافل مع المنتخب المغربي

يوسف النصيري، الذي سجل 23 هدفًا في 78 مباراة مع المنتخب المغربي، هو أحد أبرز هدافي أسود الأطلس، وشارك في نسختين من كأس العالم (2018 و2022)، حيث سجل في كلا البطولتين.

22 نوفمبر، 2024 - 6:57 مساءً
1

مقالات ذات صلة

ضحيته ريان أزواغ.. مدرب إتحاد طنجة يثير الجدل بأغرب…

2024-11-23 / 17:24

الجماهير الطنجاوية تزحف نحو القنيطرة لدعم فريقهم أمام المغرب…

2024-11-23 / 14:52
لامين يامال مع برشلونة

بسبب لامين يامال.. القبض على 3 من مشجعي ريال…

2024-11-23 / 14:11

بركان .. تنظيم حفل لتحفيز لاعبي النهضة لتحقيق أهداف…

2024-11-23 / 09:28

موتسيبي: كأس أمم إفريقيا للسيدات بالمغرب ستكون الأفضل والأنجح…

2024-11-22 / 23:42
أشرف حكيمي ضد تولوز

أشرف حكيمي يتفوق على زكرياء أبوخلال في الدوري الفرنسي

2024-11-22 / 23:03
ريكاردو سابينتو، مدرب الرجاء الرياضي

مدرب الرجاء سابينتو يخرج بتصريحات مثيرة بعد الديربي

2024-11-22 / 22:53
عموتة

عموتة يشعل التكهنات مجددًا.. هل يعود إلى الوداد أم…

2024-11-22 / 22:43

خطأ حركاس في الديربي يثير موجة من الانتقادات الحادة

2024-11-22 / 21:11
المنتخب المغربي للسيدات

المنتخب المغربي يتعرف على خصومه في كأس أفريقيا للسيدات

2024-11-22 / 20:31

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى