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صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

فيديو “كتغاوتي عليا”.. أسرة الطفل تتنازل لصالح المعلمة

22 نوفمبر، 2024 - 5:58 مساءً
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هبة بريس – الجديدة

علمت هبة بريس من مصدر مطلع, أن أسرة الطفل بطل فيديو “كتغاوتي عليا” تنازلت لصالح المعلمة.

وذكر المصدر, أن المصالح الأمنية بمدينة الجديدة, كانت قد استمعت للمربية “المعلمة”, التي تعمل داخل إحدى المدارس الخاصة, قبل إخلاء سبيلها.

وجاء الاستماع للمربية, بعد تقديم أسرة الطفل بطل الفيديو المذكور لشكاية أمام المصالح الأمنية ضد المؤسسة التعليمية التي يدرس بها ابنهم, قبل أن تتنازل عن متابعتها.

22 نوفمبر، 2024 - 5:58 مساءً
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تعليق واحد

  1. اول ما رأيت الڤيديو علقت ان تلك المربية أخطأت بنشرها للڤيديو مادام الطفل لم يصل سن 18 حتى والديه لايحق لهم ان يضهرو صورت الطفل

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