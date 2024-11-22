فيديو “كتغاوتي عليا”.. أسرة الطفل تتنازل لصالح المعلمة

هبة بريس – الجديدة

علمت هبة بريس من مصدر مطلع, أن أسرة الطفل بطل فيديو “كتغاوتي عليا” تنازلت لصالح المعلمة.

وذكر المصدر, أن المصالح الأمنية بمدينة الجديدة, كانت قد استمعت للمربية “المعلمة”, التي تعمل داخل إحدى المدارس الخاصة, قبل إخلاء سبيلها.

وجاء الاستماع للمربية, بعد تقديم أسرة الطفل بطل الفيديو المذكور لشكاية أمام المصالح الأمنية ضد المؤسسة التعليمية التي يدرس بها ابنهم, قبل أن تتنازل عن متابعتها.