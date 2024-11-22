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رومان سايس
رومان سايس

رومان سايس يهز الشباك في ظهوره الأول بالدوري القطري (فيديو)

22 نوفمبر، 2024 - 5:16 مساءً
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هبة بريس – رياضة

شارك الدولي المغربي رومان سايس، لأول مرة، مع فريقه السد في الدوري القطري، حين لعب كأساسي أمام الخور، اليوم الجمعة، ضمن لقاءات الجولة العاشرة من الدوري.

وعرفت المباراة التي حقق فيها السد الفوز على الخور بخمسة أهداف لاثنين، (عرفت) تألق رومان سايس الذي سجل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 27.

وتعتبر هذه المباراة الأولى لرومان سايس مع فريقه السد في الدوري القطري، بعدما كان خارج القائمة المحلية لفريقه، حيث ظل يشارك فقط في مباريات دوري أبطال آسيا.

 

22 نوفمبر، 2024 - 5:16 مساءً
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