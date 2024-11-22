رومان سايس يهز الشباك في ظهوره الأول بالدوري القطري (فيديو)
هبة بريس – رياضة
شارك الدولي المغربي رومان سايس، لأول مرة، مع فريقه السد في الدوري القطري، حين لعب كأساسي أمام الخور، اليوم الجمعة، ضمن لقاءات الجولة العاشرة من الدوري.
وعرفت المباراة التي حقق فيها السد الفوز على الخور بخمسة أهداف لاثنين، (عرفت) تألق رومان سايس الذي سجل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 27.
هدف |
السد يتعادل 2 – 2 مع الخور عبر رومان سايس في الدقيقة 27#دوري_نجوم_أريدُ #قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/oK4dmpja1G
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) November 22, 2024
وتعتبر هذه المباراة الأولى لرومان سايس مع فريقه السد في الدوري القطري، بعدما كان خارج القائمة المحلية لفريقه، حيث ظل يشارك فقط في مباريات دوري أبطال آسيا.
رومان سايس🇲🇦 ضد الخور🇶🇦
🏅 لعب أول مباراة في دوري نجوم قطر بعد تأهيله مكان اللاعب موخيكا المصاب
🏅 سجل أول هدف له في الدوري
🏅 الأكثر نجاحا في الكرات الطويلة (6)
🏅 الأكثر إفتكاكا (5)
🏅 الأكثر تدخلا على الكرة (6)
🏅 الأكثر ربحا للالتحامات الهوائية (4)
📈 8,2 تقييم سوفاسكور pic.twitter.com/dI4XalMfMT
— SofascoreAR (@SofascoreARB) November 22, 2024