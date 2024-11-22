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الصحراء المغربية
الصحراء المغربية

الصحراء المغربية.. أمريكا تجدد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي

22 نوفمبر، 2024 - 4:04 مساءً
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هبة بريس

جددت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط، باربرا ليف، اليوم الجمعة بالرباط، تأكيد دعم الولايات المتحدة الأمريكية للمبادرة المغربية للحكم الذاتي.

اعتبرت ليف، خلال لقاء مع الصحافة عقب مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي حل جدي وموثوق به وواقعي لقضية الصحراء المغربية.

وأضافت أن واشنطن تواصل دعم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا في جهوده الرامية إلى الدفع بالمفاوضات، بهدف التوصل إلى حل سياسي مقبول لدى الأطراف.

22 نوفمبر، 2024 - 4:04 مساءً
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‫2 تعليقات

  1. ننتظر نزول بايدن وشرذمته الذين يتلاعبون بالقضية الوطنية وبصراحة اذا لم يستغل المغرب مرحلة ترامب فستبقى هاته القضية في رفوف الامم الغير متحدة تستعمل فقط لابتزاز المغرب وتعطيل التنمية والتقدم نحو الامام طالما ظلت هاته القضية معلقة هكذا سنكون مجبرين بهدر الجهد والمال في قصاصة تمديد عهدة قوات حفظ النظام وسنظل نتصارع في الجمعية الرابعة ونتصارع في كل المحافل الى مالا نهاية والمفروض المرور الى السرعة القصوى سحب الملف ونهاية عهدة القوات الاجنبية و التقدم نحو المنطقة العازلة ، وحينها نكون او لا نكون

    رد

  2. ننتظر نزول بايدن وشرذمته الذين يتلاعبون بالقضية الوطنية وبصراحة اذا لم يستغل المغرب مرحلة ترامب فستبقى هاته القضية في رفوف الامم الغير متحدة تستعمل فقط لابتزاز المغرب وتعطيل التنمية والتقدم نحو الامام طالما ظلت هاته القضية معلقة هكذا سنكون مجبرين بهدر الجهد والمال في قصاصة تمديد عهدة قوات حفظ النظام وسنظل نتصارع في الجمعية الرابعة ونتصارع في كل المحافل الى مالا نهاية والمفروض المرور الى السرعة القصوى سحب الملف ونهاية عهدة القوات الاجنبية و التقدم نحو المنطقة العازلة ، وحينها نكون او لا نكون

    رد

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