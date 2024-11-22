إيطاليا تبسط إجراءات استقدام العمال المغاربة لدعم قطاعات حيوية

هبة بريس – إيطاليا

من المرتقب أن يستفيد العمال المغاربة اعتباراً من العام المقبل من قرار إيطاليا بتبسيط إجراءات استقدام العمالة الأجنبية، لا سيما من الدول التي تربطها بها شراكات اقتصادية، ومن بينها المغرب.

180 ألف عامل أجنبي

وأفادت وسائل إعلام إيطالية بأن الحكومة الإيطالية أطلقت مبادرات جديدة لمعالجة النقص الكبير في اليد العاملة بقطاعات حيوية مثل الزراعة والبناء والسياحة. وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة تهدف إلى استقدام أكثر من 180 ألف عامل أجنبي خلال عام 2025، في إطار جهودها لتلبية احتياجات سوق العمل.

وأوضحت وزارة الداخلية الإيطالية الإرشادات الجديدة لاستقدام العمالة الأجنبية عبر منشور مشترك، بناءً على “مرسوم التدفقات” رقم 145، الذي دخل حيز التنفيذ مؤخراً.

70 ألف عامل غير موسمي

وبموجب هذه التوجيهات، سيتم السماح بدخول حوالي 110 آلاف عامل موسمي، وأكثر من 70 ألف عامل غير موسمي، إلى جانب 730 عاملاً مستقلاً، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 181 ألف عامل أجنبي.

ويُنتظر أن يكون المغرب من بين الدول الأكثر استفادة من هذه الخطة بفضل اتفاقيات التعاون الاقتصادي بين البلدين، والتي تشمل تسهيل حركة العمالة.

العمال المغاربة

ويتوقع أن يحصل العمال المغاربة على نسبة مهمة من فرص العمل هذه، خاصة في القطاعات التي تعاني من نقص العمالة.

كما تهدف الخطة الإيطالية إلى تبسيط الإجراءات بشكل كبير، مع تركيز خاص على دعم القطاعات الموسمية والحيوية، مما يعكس رغبة إيطاليا في تعزيز التعاون الدولي ومعالجة تحديات سوق العمل المحلي.

ويعتبر العمال الأجانب ركيزة أساسية لضمان استمرارية الأنشطة الاقتصادية، حيث تُسهم هذه المبادرات في توفير فرص عمل مهمة، خصوصاً للعمالة القادمة من دول مثل المغرب.