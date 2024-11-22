دولة أوروبية تتحدى “الجنائية الدولية” وتوجه دعوة لنتنياهو

هبة بريس – وكالات

أعلن رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، الجمعة، أنه سيدعو نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المجر، في تحدٍّ لمذكرة التوقيف الصادرة بحقه عن المحكمة الجنائية الدولية.

وقال أوربان إن مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة “خاطئة”، مشيرا إلى أن “نتنياهو سيكون قادرا على إجراء مفاوضات في هنغاريا بأمان كاف”.

وبحسب وكالة “رويترز”، تابع أوربان: “لا خيار أمامنا سوى تحدي هذا القرار.. سأدعو في وقت لاحق اليوم نتنياهو للمجيء إلى المجر حيث يمكنني أن أضمن له أن قرار المحكمة الجنائية الدولية لن يكون له أي تأثير ولن ننفذ ما جاء به”.