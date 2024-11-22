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ميسي: أفكر في العودة إلى برشلونة

22 نوفمبر، 2024 - 2:46 مساءً
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هبة بريس – وكالات

وجه الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي الأمريكي، رسالة عاطفية بشأن الحياة في برشلونة وارتباطه بفريقه الأسبق الذي لعب له لسنوات طويلة.

وتحدث ميسي في حوار عبر المنصات الرسمية لنادي برشلونة حول ارتباطه الشديد بالنادي الكتالوني حتى بعد رحيله بحوالي 3 أعوام.

وقال ميسي في المقابلة إنه يفكر في العودة إلى برشلونة؛ لأنه يشعر بالانتماء إلى هذه المدينة ويعشق الحياة بها.

وأضاف:” أطفالي كتالونيون، أنا قضيت حياتي كلها في برشلونة.. دائمًا ما نفكر أنا وعائلتي في إمكانية العودة للعيش هناك يومًا ما؛ لأن أطفالي وزوجتي وأنا نفتقد كثيرًا حياتنا هناك، ونفتقد أصدقاءنا والأشياء العديدة التي تركناها”.

22 نوفمبر، 2024 - 2:46 مساءً
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