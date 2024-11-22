تنسيق مغربي إسباني يحبط مخططًا إرهابيًا في مليلية المحتلة

هبة بريس – محمد زريوح

تمكنت السلطات الأمنية الإسبانية، بفضل تعاون وثيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في المغرب، من إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف مدينة مليلية المحتلة.

العملية التي نُفذت في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء الأخير أسفرت عن اعتقال شخص يُشتبه في انتمائه لتنظيم “داعش”، كان يخطط لتنفيذ هجوم انتحاري.

العملية الأمنية جرت في حي باريو هبريو بمليلية حيث داهمت القوات الأمنية منزلين على صلة بالمشتبه فيه.

ورغم أن السلطات لم تكشف عن هويته فقد أشارت إلى أن العملية تندرج ضمن جهود استباقية تهدف إلى تعزيز الأمن في المدينة التي تعد منطقة استراتيجية بين إفريقيا وأوروبا وتواجه مخاطر متزايدة من الأنشطة الإرهابية.

وتؤكد هذه العملية أهمية التنسيق الأمني بين المغرب وإسبانيا في التصدي للتطرف والإرهاب.

و أثبت التعاون بين البلدين فعاليته مرارًا من خلال تبادل المعلومات الاستخباراتية وتنفيذ عمليات مشتركة أدت إلى إحباط العديد من المخططات الإرهابية.

وفي الأشهر الماضية نجح التنسيق بين الجانبين في تفكيك خلايا إرهابية كانت تخطط لشن هجمات خطيرة داخل إسبانيا مما ساهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار.

تمثل مليلية المحتلة تحديًا أمنيًا كبيرًا نظرًا لموقعها الجغرافي الذي يجعلها معبرًا محتملاً للجماعات الإرهابية.

وتشير السلطات الإسبانية إلى أهمية تعزيز الجهود الوقائية على جميع المستويات بما في ذلك توعية السكان بمخاطر التطرف ومراقبة الأنشطة المشبوهة على الإنترنت.