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الفنانة هدى سعد تتألق في حفل خيري (صورة)

22 نوفمبر، 2024 - 1:48 مساءً
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هبة بريس- إ. السملالي

نشرت الفنانة المغربية هدى سعد “ستوري ” عبر حسابها الرسمي ” إنستغرام “بخصوص مشاركتها في إحياء حفل خيري مميز بمدينة الدار البيضاء، والذي نظمته جمعية قرى الأطفال احتفالاً بالذكرى الأربعين لتأسيس أول قرية أطفال في المغرب.

وعبرت هدى سعد عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في هذا الحدث الخيري، حيث علقت على المنشور قائلة : “أنا فرحانة جداً بنجاح هذا الحفل الذي نظمته جمعية قرى الأطفال بالتعاون مع جمعية نغم”.

كما تقدمت الفنانة بالشكر لجمهورها على دعمهم المتواصل، قائلة : “شكراً لجمهوري على تفاعلهم وحبهم الكبير، الذي أعتبره أعظم تقدير لما أقدمه، وأيضاً شكر خاص للفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو سعيد الصنهاجي”.

22 نوفمبر، 2024 - 1:48 مساءً
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