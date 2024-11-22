الAMMC تمنح تأشيرة الإدراج في البورصة لمجموعة “CMGP Group”

هبة بريس

حصلت مجموعة CMGP Group، يومه 21 نونبر 2024، على تأشيرة الهيئة المغربية لسوق الرساميل تحت عدد VI/EM/035/2024 لإدراج أسهمها في بورصة الدار البيضاء.

وتهدف هذه العملية، التي تبلغ قيمتها 1.100.000.000 درهم، إلى مواكبة نمو وتطور CMGP Group. وسيتم إنجازها عن طريق (ا) الزيادة في الرأسمال الاجتماعي المخصص للعموم في حدود 300.000.000 درهم (شاملة لمنحة الإصدار)، و(اا) بيع أسهم الشركة للعموم بقيمة 800.000.000 درهم.

وتعد CMGP Group فاعلا رئيسيا في مجال الري واللوازم الفلاحية وحلول الطاقة الشمسية والبنيات التحتية المائية بالمغرب ومنطقة غرب إفريقيا، وتتموقع المجموعة على الخصوص كمتجر شامل “One Stop Shop” بالنسبة للفلاحين، عبر محفظتها للمنتجات والخدمات التي تعتبر الأوسع في السوق، والتي تغطي جميع احتياجات الزبناء.

و تتواجد المجموعة، التي تأسست قبل 30 سنة، اليوم عبر فروعها في المغرب و4 دول إفريقية أخرى، هي السنغال وكوت ديفوار وموريتانيا وغانا، وتطمح في توسيع حضورها الإفريقي.

و باعتبارها فاعلا ملتزما، تفتخر مجموعة CMGP Group بالمساهمة في الحفاظ على الموارد المائية وتنمية فلاحة صامدة ومستدامة وتعزيز الأمن الغذائي. تتكون CMGP Group اليوم من 6 وحدات صناعية (3 وحدات لإنتاج منصات الري المتحركة والقنوات الموجهة للاستعمال في البنيات التحتية المائية، و3 وحدات لإنتاج وتعبئة الأسمدة)، بالإضافة إلى 16 وكالة تجارية و19 مركزا للتوزيع.

ومستندة إلى أكثر من 40 شراكة استراتيجية مبرمة مع مصنعين دوليين، ومحفظة تضم أكثر من 4000 مرجع للمنتجات، أصبحت مجموعة CMGP Group اليوم فاعلا رائدا في مجالات الري والأسمدة ومنتجات الصحة النباتية.

و تنشط المجموعة أيضا في مجال إنجاز وتسليم المشاريع الجاهزة للتشغيل (من مرحلة الدراسة إلى التثبيت والتشغيل) خاصة في ميادين الري والطاقة الشمسية ومعالجة المياه لفائدة القطاع الخاص إضافة إلى إنشاء البنيات الهيدرو- فلاحية في إطار الصفقات العمومية.

وختاما، تجدر الإشارة إلى التزام مجموعة CMGP Group في مجال “المسؤولية الاجتماعية للمقاولة” وفقا لمعايير الجمعية الفرنسية للتقييس (AFNOR)، وحصلت بهذا الصدد على العديد من شهادات المطابقة، والتي تغطي أنشطتها الرئيسية، (ISO 9001 وISO 45001 وISO 27001 وISO 14001، إلخ…).