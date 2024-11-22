إطلاق حملة تحسيسية لمحاربة العنف ضد النساء

هبة بريس

تزامنا مع الحملة الدولية 16 يوما من الأنشطة لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، تحت شعار “:ثلاثون سنة لإعلان ومنهاج عمل بيجين : لنتحد جميعا لإنهاء العنف ضد النساء و الفتيات “ينظم اتحاد العمل النسائي والجمعية الإسبانية عايدة، يوم الأربعاء 27 نوفمبر2024 بالرباط، ندوة صحفية.

تهدف هذه الندوة الصحفية إلى إطلاق الحملة التحسيسية تحت شعار: “القانون 13-103 لمحاربة العنف ضد النساء: أية حماية؟”.

وسيتم خلالها تقديم التقرير الموازي حول العنف القائم على النوع الاجتماعي، الذي سيعرض خلال لجنة وضع المرأة (بيجين+30) بالأمم المتحدة، كما سيتم تقديم دراسة “بعد خمس سنوات من القانون 103-13“، بالإضافة إلى تقديم التقرير السنوي لشبكة مراكز “النجدة ” لسنة 2024.

تندرج هذه حملة التحسيسية في إطار مشروع “متحدات ومتحدون من أجل المساواة”، الممول جزئيا من طرف الاتحاد الأوروبي والذي تم تطويره على مستوى جهات طنجة-تطوان-الحسيمة والرباط-سلا-القنيطرة والدار البيضاء-سطات ودرعة-تافيلالت. ويرمي هذا المشروع إلى:

–دعم التعاون بين مختلف الجهات الفاعلة (الجامعات والمجتمع المدني والمؤسسات ومهنيي المجال القانوني) من أجل تعزيز ثقافة المساواة ومكافحة العنف والتمييز القائمين على أساس النوع.

–التعبئة لتعزيز الوقاية ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وتهدف هذه الحملة إلى توعية المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، وصناع القرار السياسي، والجمعيات المدافعة عن حقوق النساء، بأهمية التنفيذ الصارم للالتزامات المتخذة لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي. وتدعو هذه المبادرة إلى إجراء إصلاحات تشريعية قوية، وتوفير ميزانية عامة كافية لحماية الضحايا، وتدريب العاملين في مجال تقديم الدعم للضحايا. كما تتضمن الحملة محورًا للوقاية، يركز على تعزيز قيم المساواة وتغيير الأعراف الاجتماعية التمييزية منذ الصغر لتحقيق مجتمع أكثر شمولية ومساواة.

التقرير الموازي لاتحاد العمل النسائي في لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة

تعتبر لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة (CSW) ، الهيئة الحكومية الدولية الرئيسية المعنية حصريًا بتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين النساء. وتحظى الدورة 69 لهذه اللجنة (من 10 إلى 21 مارس 2025) بأهمية خاصة كونها تصادف الذكرى الثلاثين لمؤتمر بيجين لعام 1995 (بيجين +30)، حيث سيتم خلالها تقييم التحديات الحالية لتنفيذ برنامج بيجين. يشارك اتحاد العمل النسائي، كعضو معتمد لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC)، في إعداد التقرير الموازي حول محور العنف القائم على النوع الاجتماعي. ويسعى التقرير إلى تقديم تحليل شامل للتقدم المحرز والتحديات في مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي في المغرب، مع تقديم توصيات للسنوات الخمس القادمة.

عرض الدراسة “بعد خمس سنوات من القانون 13-103 “

تم إعداد هذه الدراسة خلال سنة 2024 لتقييم تأثير القانون 13-103 الذي يهدف إلى مكافحة العنف ضد النساء في المغرب، مع التركيز على منطقة طنجة-تطوان-الحسيمة. تستند الدراسة إلى نهج حقوق الإنسان، وتبرز التقدم الذي تحقق، مثل زيادة الوعي وارتفاع معدلات الإبلاغ عن حالات العنف. ومع ذلك، كشفت الدراسة عن عقبات مستمرة، أبرزها صعوبة وصول الضحايا إلى الخدمات العامة، مما يحد من فعالية القانون.

تتضمن الدراسة توصيات بمراجعة القانون 103-13 لتوسيع تعريفات العنف، وتعزيز الحماية القانونية للضحايا، وتبسيط إجراءات الوصول إلى الخدمات العامة. كما تدعو إلى تحسين التنسيق بين المؤسسات العامة والمجتمع المدني لضمان تنفيذ القانون بشكل أكثر فعالية واستدامة، مع دعم مالي ملائم.

كبسولات فيديو لتحسيس وتوعية المجتمع

تتضمن الحملة إنتاج خمس كبسولات فيديو تسلط الضوء على أوجه القصور في القانون 103-13، بهدف توعية المجتمع بالطبيعة النظامية للعنف القائم على النوع الاجتماعي. تعتمد هذه الكبسولات على شهادات مؤثرة وأبحاث تمت بالتعاون بين المنظمة الاسبانية عايدة واتحاد العمل النسائي، خاصة في منطقة طنجة-تطوان-الحسيمة. وتتناول الكبسولات أيضا موضوعات رئيسية، مثل حقوق الضحايا، والوقاية من العنف، واحتياجات الإصلاحات المؤسسية.

اتحاد العمل النسائي

تأسس اتحاد العمل النسائي سنة 1983 في سياق حركة جريدة (8 مارس النسائية)، ويعد اتحاد العمل النسائي جمعية رائدة في مجال النضال من أجل تعزيز حقوق المرأة في المغرب. و يركز على مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي من خلال شبكة مراكز “النجدة”، التي تقدم الدعم القانوني والنفسي للنساء ضحايا العنف. منذ 1996، يعمل فرع طنجة على تعزيز حقوق النساء، ومحاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتمكين النساء اقتصاديًا من خلال دعمهنّ في إنشاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية والحصول على فرص عمل.

المنظمة الاسبانية عايدة

عايدة هي منظمة بدون انتماءات سياسية أو دينية، معترف بها كمؤسسة ذات منفعة عامة في إسبانيا منذ سنة 2004. تشتغل الجمعية في المغرب منذ سنة 2007 في مجالات المساواة بين الجنسين وحماية الطفل، بالتعاون مع شركاء مؤسسيين وجمعويين مثل اتحاد العمل النسائي، بيتي، فدرالية رابطة حقوق النساء، جمعية أمان، 100% أمهات، وغيرها. وتعمل منظمة عايدة على تنفيذ برامج تعاون تهدف إلى ضمان حماية وتعزيز حقوق النساء والأطفال، وخاصة الفئات الهشة.