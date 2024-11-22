الرصاص يلعلع بمكناس لإيقاف جانح متلبس بسرقة مواطنين

هبة بريس

اضطر مفتش شرطة يعمل بفرقة مكافحة العصابات بولاية أمن مكناس، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، لاستخدام سلاحه الوظيفي بشكل احترازي لتوقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، كان في حالة تلبس بارتكاب سرقة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض وتحريض كلب من فصيلة خطيرة.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تدخلت دورية للشرطة لتوقيف المشتبه فيه الذي كان متلبسا بتعريض ضحية للسرقة المقرونة بالتهديد بواسطة السلاح الأبيض وتحريض كلب من فصيلة شرسة بالمدينة القديمة بمكناس، غير أنه رفض الامتثال وواجه عناصر الشرطة بمقاومة عنيفة، الأمر الذي اضطر موظف الشرطة لاستخدام سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصة تحذيرية .

ومكن هذا الاستخدام الاضطراري للسلاح الوظيفي من صد مقاومة المشتبه فيه وتحييد الخطر الصادر عنه، فضلا عن حجز السلاح الأبيض المستعمل من طرفه.

وقد تم الاحتفاظ بمرتكب هذه الأفعال الإجرامية تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث القضائي الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمكناس تحت إشراف النيابة العامة المختصة.