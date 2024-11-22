بعد اقتراب انتهاء أشغاله.. ملء حقينة سد “كدية البرنة” بسيدي قاسم

هبة بريس – سيدي قاسم

تم البدء منذ الأسبوع الماضي في تعبئة حقينة سد كدية البرنة، التي أصبحت الآن جاهزة للاستخدام لتلبية احتياجات المنطقة المائية، سواء لتوفير مياه الشرب أو لري الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى تزويد سد سيدي محمد بن عبد الله في حوضي أبي رقراق والشاوية بمياه هامة عبر مشروع نقل المياه من حوض سبو.

واد ورغة

وقد بلغت نسبة إنجاز بناء السد أكثر من 95%، حيث يطل هذا المشروع الحيوي على واد ورغة التابع للجماعة القروية أولاد أنوال في إقليم سيدي قاسم.

وتُقدر المساحة التي يغطيها السد بحوالي 72 ألف هكتار من الأراضي الزراعية في سهول الغرب، وتصل طاقته التخزينية إلى نحو 12 مليون متر مكعب من المياه سنوياً.

حوض سبو

وتم تنفيذ هذا المشروع الحيوي من قبل وزارة التجهيز والماء، حيث تم بناؤه في وقت قياسي بواسطة كفاءات وشركات مغربية بالكامل، تنفيذاً للتوجيهات الملكية التي دعت إلى تسريع بناء السدود في البلاد لتوفير مياه الشرب بنسبة 100% وتلبية احتياجات السقي بنسبة 80%.

ويعد هذا المشروع جزءاً من البرنامج الوطني لتزويد المياه الصالحة للشرب ومياه الري للفترة 2020-2027، وكذلك ضمن المخطط المديري للموارد المائية لحوض سبو.

ويهدف السد إلى توفير مياه الشرب للمناطق المحيطة ومدينة سيدي قاسم وسيدي سليمان، بالإضافة إلى ري الأراضي الزراعية وتعزيز الحفاظ على الموارد المائية في المنطقة.