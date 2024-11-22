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وفاة الممثل المصري عادل الفار بعد صراع مع المرض

22 نوفمبر، 2024 - 11:58 صباحًا
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هبة بريس – متابعة

توفي، مساء الخميس، الفنان الكوميدي المصري عادل الفار عن عمر ناهز 63 عامًا، بعد صراع طويل مع مرض سرطان الكبد، الذي أضعف حالته الصحية على مدار سنوات.

ونعى نقيب المهن الموسيقية في مصر، مصطفى كامل، الفنان الراحل، قائلا عبر منشور على حسابه في فيسبوك: “توفي إلى رحمة الله الفنان الكبير والأخ العزيز الأستاذ عادل الفار”.

والفار، المولود في 20 ديسمبر 1961، عُرف بموهبته الكوميدية المميزة وأعماله التي تركت أثرا في السينما والدراما المصرية.

22 نوفمبر، 2024 - 11:58 صباحًا
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‫12 تعليقات

  1. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام نسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويتجاوز الله عنه سيئاته

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  4. ربي يرحمو ويثبتو على السؤال عظم الله اجركم واحسن الله عزاكم إن لله وانا إليه راجعون ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله الصبر والسلوان

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  8. ربي يرحمو ويجعل مؤواه الجنة وثبتو عند السؤال ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون

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  9. ربي يرحمو و يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان وان لله وان اليه راجعون البقاء لله

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