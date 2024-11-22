وفاة الممثل المصري عادل الفار بعد صراع مع المرض

هبة بريس – متابعة

توفي، مساء الخميس، الفنان الكوميدي المصري عادل الفار عن عمر ناهز 63 عامًا، بعد صراع طويل مع مرض سرطان الكبد، الذي أضعف حالته الصحية على مدار سنوات.

ونعى نقيب المهن الموسيقية في مصر، مصطفى كامل، الفنان الراحل، قائلا عبر منشور على حسابه في فيسبوك: “توفي إلى رحمة الله الفنان الكبير والأخ العزيز الأستاذ عادل الفار”.

والفار، المولود في 20 ديسمبر 1961، عُرف بموهبته الكوميدية المميزة وأعماله التي تركت أثرا في السينما والدراما المصرية.