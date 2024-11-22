إيقاف مهاجر مغربي حاول اختطاف أطفاله في ميناء بإسبانيا

هبة بريس – إسبانيا

ذكرت تقارير إعلامية إسبانية أنه تم القبض على مواطن مغربي في إسبانيا بعد محاولته اختطاف أطفاله الثلاثة والتهريب بهم إلى المغرب.

ميناء ألميريا

وأوضحت المصادر أنه تم توقيف الأب عند الحدود بعدما طلبت ابنته الكبرى، البالغة من العمر 13 عامًا، المساعدة من أحد ضباط ميناء ألميريا الإسبانية.

وكانت الفتاة برفقة شقيقيها، البالغين 9 و7 سنوات، في طريقهم للصعود على العبارة المتجهة إلى الناظور مع والدهم، حينما بدأت بالصراخ وطلب المساعدة من أحد العاملين في ميناء ألميريا.

وصي قانوني

وتمكن الضابط من التدخل بسرعة، فألقى القبض على الأب، وأخذ الأطفال إلى مكان آمن حيث استطاعوا التعبير عن أنفسهم بحرية.

وكشفت الفتاة للشرطة أنها وشقيقيها يقيمان في مدريد مع وصي قانوني من أقارب والدتهم التي توفيت قبل عامين.

تأشيرات الأطفال

وأضافت أن والدهم، الذي يقيم في المغرب، حاول أخذهم إلى المغرب بالقوة دون أن يكون لديه التصريح القانوني اللازم. وأظهرت الفحوصات أن تأشيرات الأطفال قد انتهت منذ عامين، بينما كانت تأشيرة الأب سارية.

وتم الاتصال بمحكمة الأحداث لتوثيق أقوال الأطفال، وأكدت المحكمة أن الأطفال في وصاية أحد أقاربهم في مدريد. وتم نقلهم إلى مركز متخصص انتظارًا لعودتهم إلى وصيهم القانوني. في حين فتحت الشرطة تحقيقًا لمعرفة مصير الأب.