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تعزية في وفاة شقيقة الزميل هشام لمناتي

22 نوفمبر، 2024 - 10:57 صباحًا
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بسم الله الرحمان الرحيم

“يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي”

صدق الله العظيم

بقلوب مؤمنة مطمئنة راضية بقضاء الله وقدره، تلقينا نبأ وفاة شقيقة المصور الصحفي بالجريدة هشام لمناتي .

وبهذه المناسبة الأليمة والحزينة تتقدم جريدة ”هبة بريس“ الإلكترونية بخالص العزاء وصادق المواساة لعائلة الفقيدة وبالأخص شقيقها هشام لمناتي وجميع أفراد العائلة راجيين من العلي القدير أن يشملها برحمته الواسعة وأن يبدلها دارًا خيرًا مِن دارِها وأهلًا خيرًا مِن أهلِها وأن يدخلها الجنَّةَ ويقيها مِن النَّارِ ومِن عذابِ القبرِ.

22 نوفمبر، 2024 - 10:57 صباحًا
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