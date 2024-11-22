المغرب يصنف كثاني أفضل بلد في إفريقيا من حيث سرعة تحميل الإنترنت

هبة بريس ـ الدار البيضاء

يواصل المغرب تحديث و تجويد بنيته التحتية المتعلقة بشبكات الاتصال و الإنترنت مما أهله لتبوء مركز مهم في القارة الإفريقية من حيث جودة و سرعة التحميل.

و في هذا الصدد، كشف تقرير أعدته منصة “إر إف بنشمارك”، وهي منصة متخصصة في تقييم وقياس جودة شبكات النقال و الثابت، أن المغرب هو ثاني أفضل بلد في إفريقيا من حيث سرعة التحميل.

و أكدت ذات المنصة في تقريرها حول جودة خدمة الأنترنت عبر النقال في النصف الأول من سنة 2024، أن قطاع الاتصالات في المغرب يشهد تطورا مهما، حيث يشهد الأنترنت عبر النقال في المغرب نموًا سريعًا بفضل استثمارات المشغلين في البنية التحتية للاتصالات.

و أضاف التقرير بأن مشغلي الاتصالات في المغرب، بما في ذلك اتصالات المغرب، تعمل على تحسين خدمات بيانات النقال، ويتميز المغرب بأنه يتمتع بأسرع أنترنت نقال في المنطقة، حيث يقدم تجربة انترنت سلسة وموثوقة.