إبراهيم دياز مرشح لخلافة بونو والنصيري وريال مدريد يحدد موقفه

يعيش المغربي إبراهيم دياز، مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، حالة من الترقب وسط اهتمام كبير من أندية أوروبية تسعى للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويأتي ذلك في ظل قلة الدقائق التي يمنحها له المدير الفني للفريق الملكي، كارلو أنشيلوتي، مما يجعله مرشحًا للرحيل بحثًا عن فرص أكبر للمشاركة.

ميلان الأقرب لاستعادة خدمات دياز

يُعد نادي إيه سي ميلان الإيطالي من أبرز الأندية المهتمة بضم دياز، حيث يمتلك اللاعب ذكريات مميزة مع الروسونيري بعد أن قضى معه ثلاثة مواسم على سبيل الإعارة بين عامي 2020 و2023.

وخلال هذه الفترة، خاض 124 مباراة، سجل خلالها 18 هدفًا وقدم 15 تمريرة حاسمة، مما يجعله خيارًا مفضلًا لدى إدارة النادي الإيطالي لتعزيز خط هجوم الفريق.

إشبيلية يتحرك لتعويض غياب بونو والنصيري

وفي إسبانيا، يسعى نادي إشبيلية للتعاقد مع دياز بنظام الإعارة، حيث يبحث مديره الرياضي فيكتور أورتا عن إقناع إدارة ريال مدريد بإتمام الصفقة.

وفي حال نجاح المفاوضات، سيكون دياز بديلاً لمواطنيه ياسين بونو ويوسف النصيري، اللذين رحلا عن الفريق الأندلسي إلى الهلال السعودي وفنربخشة التركي على التوالي.

ليفربول ويوفنتوس يدخلان المنافسة

وفي سياق متصل، أبدى نادي ليفربول الإنجليزي اهتمامه بضم إبراهيم دياز، إذ أكدت تقارير إعلامية أن النادي تواصل مع ريال مدريد لاستطلاع وضعية اللاعب. كما انضم يوفنتوس الإيطالي إلى السباق، بطلب من مدربه تياغو موتا، الذي يرى في دياز إضافة قوية لتشكيلته.

موقف ريال مدريد

لم تُحسم وجهة دياز بعد، لكن الخيارات المتاحة أمامه تؤكد قيمته الفنية العالية، سواء في الدوري الإيطالي مع ميلان أو يوفنتوس، أو في الدوري الإنجليزي مع ليفربول. وتبقى الكلمة الأخيرة لإدارة ريال مدريد في تحديد مستقبله.