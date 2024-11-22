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إلياس بنصغير
إلياس بنصغير

مدرب موناكو يُفاجئ إلياس بنصغير بتصريح مثير

22 نوفمبر، 2024 - 2:03 صباحًا
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أكد أدولف هوتر، مدرب نادي موناكو الفرنسي، أن لاعبه الدولي المغربي إلياس بنصغير يتمتع بمؤهلات فريدة تؤهله لمستقبل مميز في عالم كرة القدم.

في تصريحات لإذاعة RMC الفرنسية، تحدث هوتر عن أداء بنصغير قائلاً: “الموسم الماضي كان صعبًا للغاية لإلياس بسبب تعرضه لإصابتين. لكنه هذا الموسم يظهر تأثيره الكبير، حيث يسجل الأهداف ويصنعها، ولديه القدرة على إحداث الفارق”.

وأضاف أن بنصغير يمتلك أسلوب لعب فريدًا من نوعه، مشيرًا إلى ندرة اللاعبين الذين يجيدون المراوغات الفردية بنفس الراحة التي يظهرها اللاعب المغربي.

إلياس بنصغير
إلياس بنصغير

نجم واعد في صفوف موناكو

هوتر أثنى أيضًا على تكوين النادي للاعبين مثل بنصغير وزميله ماغنيس أكليوش، واصفًا ذلك بأنه نجاح كبير لأكاديمية موناكو.

ترشيح لجائزة قارية مرموقة

يُذكر أن بنصغير يُعد ضمن القائمة المرشحة لجائزة أفضل لاعب شاب أفريقي لعام 2024، مما يعكس تألقه على الصعيدين المحلي والقاري.

22 نوفمبر، 2024 - 2:03 صباحًا
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