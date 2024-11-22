جزائري يلتهم خروفاً في وقت قياسي يُشعل مواقع التواصل (فيديو)

في تحدٍّ جديد يضيفه إلى سلسلة تحديات الأكل على مواقع التواصل الاجتماعي، تمكن الجزائري “سليم الأكول” من التهام خروف كامل خلال 30 دقيقة فقط، في خطوة غير مسبوقة رفعت من مستوى هذه التحديات التي أصبحت شائعة عبر منصات مثل “تيك توك” و”يوتيوب”.

سليم الأكول: تحدي غير مسبوق في عالم الطعام

ظهر سليم في مقطع فيديو عبر حسابه على “تيك توك”، وهو يلتهم خروفًا كاملًا متوسط الحجم أمام الكاميرا.

وكان الأكول قد اشتهر بتناوله لكميات ضخمة من الطعام بسرعة قياسية، ما جعل له قاعدة جماهيرية كبيرة من عشاق تحديات الطعام.

لكن، رغم الإنجاز المثير للإعجاب، كانت مشاهدات مقاطع الفيديو الخاصة به أقل من المتوقع مقارنة بمشاهير آخرين في هذا المجال.

رنا مطر: المملكة العربية السعودية تتصدر تحديات الطعام

في المقابل، تواصل السعودية رنا مطر تحطيم الأرقام القياسية في تحديات الطعام على “تيك توك”، حيث جذبت ملايين المشاهدات.

أبرز إنجازاتها كان تناول خمس دجاجات مشوية في أربع دقائق، ما جعلها تحصد أكثر من 7 ملايين مشاهدة.

لم تقتصر تحديات رنا على ذلك، حيث تمكنت أيضًا من تناول 20 بيضة مسلوقة في دقيقة واحدة وحصلت على أكثر من 10 ملايين مشاهدة. كما سجلت رقمًا قياسيًا آخر بتناول ست لفات شاورما في دقيقة واحدة، وجمعت لذلك 22 مليون مشاهدة.

انتقادات وتحديات جديدة في عالم الطعام

وبينما تحظى رنا بشعبية هائلة، إلا أن هناك من يوجه انتقادات حادة لمحتواها، محذرين من المخاطر الصحية مثل السمنة وأمراضها.

أما سليم الأكول فيخطط لتقديم تحدٍ جديد يأمل أن يحقق من خلاله مزيدًا من الشهرة، حيث يعتزم أكل جمل كامل أمام الكاميرا في زمن قياسي.