فرحة لصوص أحذية تُثير السخرية (فيديو)

وثقت كاميرات المراقبة في أحد المباني السكنية بمدينة إسطنبول لحظة سرقة أحذية، حيث أظهر مقطع فيديو شابين في مقتبل العمر يسرقان زوجًا من الأحذية الرياضية الفاخرة، معبرين عن فرحتهم بطريقة غير متوقعة.

الواقعة حدثت في منطقة “أرناؤوط كوي” في إسطنبول، حيث يدخل الشابان إلى المبنى السكني ويفحصان الأحذية الموضوعة أمام الشقق.

في لحظة مفاجئة، يعثر أحدهما على حذاء رياضي فاخر، ليبدأ في تبادل التحية مع شريكه، كأنهما يحتفلان بالصيد الثمين. وبالرغم من الفرحة الظاهرة، قررا المغادرة دون مواصلة السرقة في الطوابق الأخرى.

Arnavutköy’de hırsızlık için girdikleri binada pahalı ayakkabıya rastlayan hırsızların “çak” sevinci pic.twitter.com/g7HlKGkX4J — İhlas Haber Ajansı (@ihacomtr) November 21, 2024

ردود أفعال متباينة على الحادثة – بين الانتقاد والتعاطف

انتشر الفيديو بسرعة على منصات التواصل الاجتماعي، ما أثار ردود أفعال متنوعة:

الانتقاد: انتقد العديد من المدونين تصرف اللصوص، مطالبين بمعاقبتهم بشدة، معتبرين أن السرقة تتجاوز قيمة المسروقات إلى سرقة “الجهد واللذة” التي يحصل عليها أصحاب الأحذية.

انتقد العديد من المدونين تصرف اللصوص، مطالبين بمعاقبتهم بشدة، معتبرين أن السرقة تتجاوز قيمة المسروقات إلى سرقة “الجهد واللذة” التي يحصل عليها أصحاب الأحذية. التعاطف: في المقابل، تفاعل آخرون مع الحادثة بعاطفة، معبرين عن تعاطفهم مع اللصوص، معتبرين أن فرحتهم تشير إلى ضغوط حياتية قد تدفعهم لذلك.

دعوات لإصلاحات اجتماعية

الحادثة سلطت الضوء على مشكلة ترك الأحذية أمام الشقق، وهو سلوك اعتبره البعض دعوة مفتوحة للصوص. وفي إطار هذه القضية، طرحت بعض التعليقات حلولًا اجتماعية، مثل توفير فرص عمل للأشخاص الذين قد ينخرطون في مثل هذه الأفعال بدلاً من معاقبتهم فقط.

نهاية غير متوقعة – لماذا توقف اللصوص عند حذاء واحد؟

على الرغم من الفرحة التي ظهرت على اللصين، قررا مغادرة المكان بعد العثور على الحذاء الرياضي دون إتمام السرقة.

هذا التصرف أضاف بُعدًا آخر للحادثة، إذ أثار تساؤلات حول دوافعهم وما إذا كان الحذاء هو “الصيد الثمين” الذي دفعهم للتوقف.