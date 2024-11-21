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الرجاء الرياضي
الرجاء الرياضي

الرجاء يتلقى أخبارًا سارة قبل مواجهة الوداد في الديربي

21 نوفمبر، 2024 - 11:10 مساءً
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هبة بريس – رياضة

تلقى الرجاء الرياضي أخبارًا سارة قبل مواجهة غريمه التقليدي الوداد الرياضي، غدًا الجمعة، في مباراة الديربي ضمن الجولة 11 من البطولة الاحترافية.

وقد استعاد الفريق خدمات 4 من لاعبيه قبل مباراة الديربي، وهم عبد الكريم باعدي، يونس النجاري، آدم النفاتي، ونوفل الزرهوني، بعد تعافيهم من الإصابة.

وعاد الرباعي المذكور إلى تدريبات الفريق الأخضر، لتبقى مسألة مشاركتهم رهينة بقرار الطاقم الفني.

يُذكر أن مباراة الديربي بين الرجاء والوداد ستقام غدًا الجمعة، ابتداءً من الساعة السادسة مساءً، على ملعب العربي الزاولي بالبيضاء، بدون حضور الجماهير.

21 نوفمبر، 2024 - 11:10 مساءً
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