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الجزائر في قلب فضيحة إنسانية ..الحكم على طفلة مغربية بـ 5 سنوات سجنا

21 نوفمبر، 2024 - 10:13 مساءً
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هبة بريس-عبد اللطيف بركة 

 

أدانت محكمة جزائرية طفلة مغربية بالسجن لمدة خمس سنوات، في إجراء يفتقر إلى أبسط مقومات المحاكمة العادلة. والدة الطفلة أكدت أن ابنتها كانت قد سافرت إلى الجزائر بطريقة غير شرعية بناءً على دعوة من بعض أصدقائها، حيث تم توقيفها من قبل الأجهزة الأمنية الجزائرية، التي أحالتها إلى المحكمة دون مراعاة لظروفها العمرية أو توكيل محام للدفاع عنها.

من جانبها، هددت والدة الطفلة باللجوء إلى المنظمات الدولية للضغط على السلطات الجزائرية من أجل الإفراج عن ابنتها، وبهذا تكون العدالة الجزائرية بدورها عوض ان تكون مستقلة في قرارها باتت تابعة لتوجهات الكبرانات حتى على حقوق الطفولة .

 

21 نوفمبر، 2024 - 10:13 مساءً
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‫3 تعليقات

  1. لا أدري ما السبب في السفر إلى الجزاءر العلاقات مقطوعة الحدود مغلقة لماذا السفر لما يسمى بالجزائر من يرتكب الذنب يستاهل العقوبة.

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  2. مالقات فين تسافر 😳 بلادنا واسعۃ و عريضۃ و الطبيعۃ خلابۃ و المغاربۃ ناس مربيين و مشات عند للي ما يتسمی…قوم متوحش لا غربيۃ لا أخلاق من الكابرنات و جبد الله يجبد ليھم بلابز عينيھم

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  3. هاته دولة الخسائر بلد ملغمة و غير ٱمنة فالمرجو من إخوتنا المغاربة تفاديها أقصى ما يمكن بل حتى الذين يقطنونها أن يرتبوا حوائجهم للعودة قبل فوات الأوان.
    هي دولة لم تستطع ضمان حقوق مواطنيها فكيف لبعضنا أن يقصدها ليحسن ظروف معيشته.

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