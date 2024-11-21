حزب “فوكس” يطالب بمنع المغاربة من الجلوس في محطات الحافلات بمدريد

سعيد الحارثي . هبة بريس

حزب فوكس اليميني المتطرف

حزب فوكس الإسباني هو حزب معادي للإسلام و المهاجرين و خصوصا المغاربة ، يترأسه اليميني المتطرف سانتياغو أباسكال و الذي إعتبر أن ما تمر به إسبانيا من أزمة في سوق الشغل و ارتفاع الجريمة سببه المهاجرون المغاربة ، و هذا ما دفع الكثير من الإسبان لدعمه و التصويت على حزبه الذي أصبح القوة الثالثة في البرلمان الأوروبي الذي يمثل الإسبان.

العنصرية هي عنوان الحزب

يبدو من خلال ما قام به ممثل حزب فوكس في مدريد هو تكريس للعنصرية التي تطال المهاجرين المغاربة خصوصاً حيث قدم هاذا الأخير ملتمس قانوني إلى عمدة منطقة أورطاليزا بالعاصمة مدريد تحت رقم 2024/1575928 يطالب فيها بتفعيل هذا القانون الذي يمنع المهاجرين المغاربة من الجلوس في كراسي محطات الحافلات التي توجد بالقرب من مركز الإيواء للقاصرين، و الذي يأوي عدد كبير من المغاربة القصر ، و ذالك بداعي أن هذه المجموعة من القاصرين لا تعطي صورة جميلة للمكان و أنهم يضايقون الفتيات و التحرش بهم ، وو إجبار إدارة مركز الإيواء على منعهم من الخروج دون مرافقين ، لكن من جهة أخرى اعتبر عمدة بلدية أورطاليزا أن هذا الطلب يعتبر عنصري و يقيد الحريات العامة ،و بأن القانون الإسباني واضح في هذه الأمور ، كما شجب هذا المقترح كل من حزب الإتحاد الإشتراكي و أحزاب أخرى تمثل المجلس البلدي لأورطاليزا ؛ لكن حزب بوكس أصر على تقديم هذا الملتمس القانوني أمام مجلس البلدية و طالب بعملية التصويت من أجله

فهل تحترق الجالية بنيرانها؟؟؟

من الناحية السياسية و بعد دعم الكثير من الإسبان لهذا الحزب كان للجالية المغربية و المسلمة دور كبير في نجاح هذا الحزب المتطرف خصوصا عند ما حصد مجموعة كبيرة من الأصوات في مدينة مليلية المحتلة .

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