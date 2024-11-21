رسمياً.. مانشستر سيتي يحدد مستقبل بيب غوارديولا

هبة بريس – رياضة

أعلن نادي مانشستر سيتي رسميًا تمديد عقد مدربه الإسباني بيب غوارديولا لمدة عامين، لينهي الجدل حول مستقبله مع الفريق.

وأوضح النادي في بيانه أن العقد الجديد سيبقي غوارديولا مع السيتي لأكثر من عقد كامل، بعدما قاد الفريق لتحقيق 18 لقبًا، منها ستة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

وأضاف البيان أن غوارديولا صنع التاريخ مع السيتي، بما في ذلك تحقيق ثلاثية الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الماضي، ووصول الفريق إلى 100 نقطة في موسم واحد لأول مرة (2017/18).

تحت قيادته، خاض الفريق 490 مباراة، حقق الفوز في 353 منها بنسبة انتصارات مذهلة بلغت 72%، وسجل خلالها الفريق 1200 هدف، مما جعل جوارديولا أحد أنجح المدربين في تاريخ النادي.