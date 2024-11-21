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الديربي البيضاوي
الديربي البيضاوي

التشكيلة المتوقعة للرجاء والوداد في الديربي

21 نوفمبر، 2024 - 9:11 مساءً
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هبة بريس – رياضة

يلتقي فريقا الرجاء والوداد غدا الجمعة بداية من السادسة مساء بملعب العربي الزاولي بالبيضاء، ضمن الجولة 11 من البطولة الإحترافية.

وستقام المباراة أمام مدرجات فارغة، بعدما تقرر إجراؤها بغياب الجماهير لدواعي أمنية.

ومن المتوقع أن يدخل الفريقان مباراة “الديربي” بالتشكيلة التالية:

الرجاء الرياضي: الزنيتي – خفيفي – بنعمر – بولكسوت – لبيب – بودا – زريدا  – بوغرين – الزرهوني – النجاري  – بوزوق

الوداد الرياضي: المطيع – حركاس – مرموق – مفيد – بوشتة – مباريك – الساخي – ناسي – المترجي – بوهرة – مايلولا

21 نوفمبر، 2024 - 9:11 مساءً
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