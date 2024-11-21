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الجديدة.. هذه حقيقة اعتقال مصورة فيديو “كتغاوتي عليا”

21 نوفمبر، 2024 - 9:01 مساءً
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هبة بريس – الجديدة

علمت هبة بريس من مصدر مطلع أن المصالح الأمنية بمدينة الجديدة استمعت إلى المربية (المعلمة) التي صورت الفيديو الذي اشتهر إعلامياً بعنوان “كتغاوتي عليا”.

وأفاد المصدر ذاته أن المصالح المختصة استمعت إلى المربية التي تعمل في إحدى المدارس الخاصة، قبل أن يتم إخلاء سبيلها.

هذا وجاء الاستماع إلى المربية بعد تقديم أسرة الطفل بطل الفيديو المذكور بشكوى أمام المصالح الأمنية ضد المؤسسة التعليمية التي يدرس بها ابنهم.

21 نوفمبر، 2024 - 9:01 مساءً
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‫2 تعليقات

  1. الأسرة خاصها تربي ولدها لي كايهدد المربية
    المربية كاتعلمو يقرا و هو كايهدد فيها بلي غادي يقولها لشي واحد….
    كل الدعم للمربية

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