القضاء يُصدر حكمًا جديدًا في حق إلياس المالكي
إدانة اليوتيوبر إلياس المالكي بعقوبات جديدة
أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة، حكمًا جديدًا يقضي بإدانة اليوتيوبر إلياس المالكي بثلاثة أشهر حبسًا نافذًا، وغرامة مالية قدرها 2,000 درهم، على خلفية تهم تتعلق بـ”التحريض على التمييز والكراهية بين الأشخاص باستخدام الوسائل الإلكترونية، والتمييز بسبب الجنس، بالإضافة إلى التشهير والسب والقذف ضد المرأة، والعنف النفسي والجسدي والاقتصادي الموجه ضدها”.
هذا الحكم يرتبط بالملف الثاني الذي تورط فيه المالكي، بناءً على شكاية تقدمت بها 38 جمعية نسائية وحقوقية إلى رئيس النيابة العامة، تنتقد محتوى رقميا صادرا عنه يتضمن إساءة وتجاوزات تمس حقوق المرأة.
الأحكام السابقة ضد إلياس المالكي
وجاء هذا الحكم الجديد ليضاف إلى عقوبة سابقة صدرت في حق المالكي، حيث قضت المحكمة الابتدائية قبل يومين بحبسه أربعة أشهر نافذة، مع غرامة مالية بقيمة 5,000 درهم، على خلفية اتهامات مشابهة، منها التحريض على الكراهية والتمييز والإخلال العلني بالحياء، والسب والقذف العلنيين، بالإضافة إلى استهلاك المخدرات.
تفاصيل الأحكام والاتهامات
- الحكم الأول: إدانة بالحبس أربعة أشهر وغرامة مالية 5,000 درهم، بناءً على شكايات تقدمت بها هيئات حقوقية ومدنية، تضمنت اتهامات بالتحريض على الكراهية والتمييز، قبل أن يتم تبرئته من التهم المتعلقة بالتحريض على الكراهية والتمييز عقب تنازل الجمعيات الأمازيغية عن الدعوى.
- الحكم الثاني: إضافة ثلاثة أشهر حبسًا نافذًا وغرامة مالية بقيمة 2,000 درهم، نتيجة شكاية جديدة تقدمت بها جمعيات نسائية وحقوقية بسبب محتوى إلكتروني اعتُبر مسيئًا.
إجمالي العقوبات
مع صدور الحكم الأخير، ارتفعت الأحكام السالبة للحرية بحق إلياس المالكي إلى سبعة أشهر نافذة، مما يعكس جدية السلطات القضائية في التصدي للخطابات المسيئة التي تمس حقوق الأفراد وتؤثر على السلم الاجتماعي.
22 تعليقات
غريب اغلب تعاليق ، تنتقد مالكي ، لكن لم نرى اي شخص منكم منذ سنوات عندما كان مغرب ينهب طول و عرض ، لم نرى حرقة مغاربة عندما كان بنكيران يسب امازيغ و لم يتحدث أحد ، لم نرى و لم نرى ، هد شي كديروه غار مع ولد شعب حنت قوة هدرة لي عندكم ماتقدروش تخرجوها ف الناس كبار ، اولا حسبي لله و نعم وكيل فيكم كلكم ، حنت بسباب هد تفكير و لينا بلاد بدون حرية التعبير ، الياس أول ستريمر ف العالم و غادي يشارك ف تضاهر العالمية تاع بيكي ، لي عمر شي عربي قدر يوصل تماك بلاصت ما نوقفو مع ولدنا و نوريوه أخطاء ديالو ختاريتو تهرسو ليه حياتو ، حقا بعض مغاربة رمز الحقد و عمرهم يبغيو يشوفك فوق لله يخد فيكم حق
المغرب والامازيغ لا يحتاجون من يدافع عليهم من السب او الشتم او تحريض عن العنصرية والكراهية لأننا اصلا كارهين وعنصريين بدون تحريص من احد ما اريد ان اقول هوا ان المغرب يحتاج من يدافع عن حقوقهم سواء عرب او امازيغ هل تعلم كم من امازيغي لا يملك اكل ولا شرب ولا ملجأ ولا ماء ولا كهرباء كيف له ان يكون له هاتف كي يرى فيه تحريص عن الكراهية التي هيا فطرة عند المغاربة وخلاصة القول المالكي ضحية مملكة …….