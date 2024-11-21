الدار البيضاء: اعتقال شخص ألحق خسائر بسيارات بالشارع العام
هبة بريس ـ الدار البيضاء
تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن سيدي البرنوصي بمدينة الدار البيضاء، زوال اليوم الخميس 21 نونبر الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 18 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بإلحاق خسائر مادية بممتلكات خاصة.
وكانت مصالح الشرطة بمدينة الدار البيضاء قد توصلت بإشعار حول تورط شخص في إلحاق خسائر مادية بسيارات مستوقفة بالشارع العام، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن توقيف المشتبه فيه بعد مرور ساعات قليلة على ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وقد تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
5 تعليقات
فين ولين عيشين معامن ولين عيشين سيبه نفاق كدب خدع روتني يومي شناقا سماسره تجاره محروقات خضر لحوم أسماك فينك يايام رجوله من الطفوله واحترام وحسن جوار والوقار وحب اهل الوالدين الوطن.حب تعلم قراة صنعه فين ايام سياسه واحزاب حقيقيه اليوم من هب ودب يتطاول على مقدسات وتوابث الوطن يتهجم على ملك الغير اولدي عرفتي خدك.مول سيارة راهو مواطن عادي هده لكريدي او خدام عليه تحسنت عمر قرقوبي تفرغن واقسام بالله ضق مني ترسلك انعاش لكن قانون حقوق انسان دسراتكم لو جاني ايام مقاومه لو ندمتك على نهار لي توداي فيه
سبب ذالك المخدرات والبطالة والفقر …
يجب تطبيق القانون عليه بصراحة …
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم لماذا هذا كله ؟؟
قلة التربية والوعي و انعدام الضمير والأخلاق ووو…